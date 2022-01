Efter politiaktion: Fire anholdt i narkosag med tråde til Norge

National enhed for Særlig Kriminialitet (NSK) slog tirsdag til i en koordineret aktion på adresser i Horsens og Randers, hvor i alt fire mænd blev anholdt.

Det oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Alle fire er sigtet for omfattende narkosmugling fra Danmark til Norge og fremstilles i grundlovsforhør i Retten i Horsens onsdag klokken 9.00.

Anklagemyndigheden vil anmode om dørlukning, hvorfor der ikke kan oplyses yderligere om sagen, oplyser Østjyllands Politi.



Forbundet til større narkosag

De fire mænd, der nu er anholdt, har alle forbindelse til en større narkosag, der gennem en længere periode er efterforsket i samarbejde med den norske politienhed Kripos og flere politidistrikter i Norge.

Efterforskningen førte også til en anholdelsesaktion den 3. oktober sidste år, hvor to mænd på 43 og 44 år efterfølgende blev varetægtsfængslet.

- Den videre efterforskning pegede i retning af yderligere fire mænd, som vi mener har samarbejdet med de to varetægtsfængslede ved at have hjulpet med at smugle hash til Norge eller på anden vis medvirket til, at smuglingerne kunne gennemføres, udtaler ledende politiinspektør ved NSK Vest, Michael Kjeldgaard, i pressemeddelelsen.

226 kilo hash beslaglagt

De fire mænd på henholdsvis 38, 45, 46 og 49 år blev alle anholdt inden for få minutter tirsdag formiddag kort efter klokken 10.00.

Manden på 46 år blev anholdt på en adresse i Randers, mens de tre andre mænd blev anholdt på adresser i Horsens.

Politiet ransagede både de anholdtes bopæle og andre relevante adresser.

Her blev der blandt andet fundet 226 kilo hash på en adresse i Horsens-området, der blev beslaglagt af politiet.