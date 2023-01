Efter hærværkssag: Uskyldige unge bliver antastet af voksne på gaden

- De fleste er skønne unge mennesker, som godt kan finde ud af at opføre sig ordentligt, og det er frustrerende for dem at blive antastet på gaden. Det er selvfølgelig også frustrerende for de voksne, at der er hærværk i byen, siger Mette Toft Oxbøll.

Hun mener ikke, at den rigtige vej at gå er at gå i clinch med enhver ung, man ser på gaden efter mørkets frembrud, selvom sagen giver frustrationer.

- Jeg synes, man som voksen skal tage de positive briller på og få øje på, at langt de fleste er søde unge mennesker. Hvordan vil man selv have det, hvis ens eget barn bliver mødt af voksne, som antager at de er ude på ballade og antaster dem? Måske man lige skal trække vejret og tænke sig om, siger hun.

Politi er i gang

Sydøstjyllands Politi er inddraget i sagen om hærværk på biblioteket.

- Det er en lille gruppe utilpassede unge, og vi er bekendt med, hvem de er og i den forbindelse er vi i gang med en politimæssig indsats på området, sagde viceinspektør Stig Simonsen forleden til TV2 ØSTJYLLAND.

Ifølge ham kan det strafmæssige blive en bødesag, men det vigtigste er at få skabt ro og tryghed igen.



Med den midlertidige lukning er biblioteket kun åbent tre-fire timer dagligt.