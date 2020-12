Direktør hylder ansatte: Kæmpe respekt for jeres indsats

På Regionshospitalet Horsens er der 13 indlagte med COVID-19, et højt tal taget sygehusets størrelse i betragtning.

Mandag begyndte man at aflyse operationer og andre aktiviteter for at have senge og personale til at pleje coronapatienter, men det er tæt på et maks, siger lægefaglig direktør Niels Falk Bjerregaard.

- Vi er pressede, men vi har en plan for, at vi kan klare 17 patienter hen over jul og nytår, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

En plan, der kun kan hænge sammen ved at trække veksler på de medarbejdere, som i forvejen er pressede efter ti måneder med coronavirus.

Sygeplejersker og sosu'er har afgivet afspadsering og fridage for i stedet at deltage i julevagtplanen.