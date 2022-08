DF'er vil have tørklædeforbud: Borgmester afviser ikke diskussion

Forbyd hovedtørklæder i grundskolen, foreslog Kommissionen for den glemte kvindekamp tidligere på ugen, og det er Dansk Folkepartis byrådsmedlem i Horsens, Michael Nedersøe, med på.

Han vil faktisk gå videre end det, siger DF'eren, der også er opstillet til Folketinget.

Han har tidligere stillet forslag om, at offentligt ansatte i kommunen ikke skal have lov til at bære markante religiøse symboler. Forslaget blev dog stemt ned – desværre siger Michael Nedersøe, men nu lufter han idéen igen.



- Jeg synes ikke, at man som offentligt ansat skal rende rundt og være reklamesøjle for en bestemt religion. Jeg mener faktisk, at man skal fremstå neutralt, ligesom man gør inden for retsvæsnet og politiet og så videre. Der er man også neutral, siger Michael Nedersøe.

Hvem er det, du konkret mener ikke må bære tørklæde på arbejdet?

- Jamen det er vores ansatte, der har direkte borgerkontakt. Det kunne være SOSU-hjælper, det kunne være i kantinen og serverer mad eller en skolelærer for den sags skyld, siger DF’eren.

Borgmester vil have diskussion

Borgmester i Horsens Peter Sørensen (S) afviser ikke at åbne for diskussionen om tørklæder hos offentligt ansatte.

- Det er klart, at jeg synes, den der diskussion om, at hvis det giver social undertrykkelse set i et kvindeperspektiv, så synes jeg da, at den diskussion skal komme frem, og så lad os få noget evidens på bordet, siger Peter Sørensen.