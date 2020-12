Det skal være slut med buræg, mener minister: Ægproducent kalder det populisme

Fødevareministeren ønsker at udfase buræg helt her i landet. Målet er, ifølge ministeren, at fremme dyrevelfærden.

Men det er populisme, mener ægproducent fra Horsens, som fredag havde ministeren på besøg for at drøfte emnet.

Lars Bojsen, ægproducent fra Horsens og én af de ti tilbageværende burægproducenter her i landet, er ikke begejstret for fødevareministerens udmelding.



- Jeg har en mistanke om, at det her intet med dyrevelfærd har at gøre. Det handler om stemmer, siger han.