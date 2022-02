- Det er svært at støtte en mand, der starter sådan en krig. 

- Historien i Rusland siger, at alle krige kommer fra Vesten, så det er uundgåeligt at være påpasselig. De russiske politikere spiller på, at alle er imod os, siger Nelli Kraevskaia.

Dog er der meget stor forskel på land og by.

- Der er flere penge, mere liv og flere muligheder.

- På landet tror man på fjernsynet. Normale mennesker læser. De mennesker, jeg kender, synes ikke, verden er fjendtlig, siger hun.