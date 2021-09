- Det er så sørgeligt, som noget kan være, siger tidligere holdkammerat om Chris Ankers død

Det er ikke Kasper Klostergaards plan at se finaleløbet direkte i dag, da han skal på tur med sin familie. Han fortæller dog, at han regner med at se det på et senere tidspunkt i stedet for.

Cyklede på samme hold

Kasper Klostergaard og Chris Anker Sørensen kørte begge for det samme cykelhold over en længere årrække, som professionelle cykelryttere.

Kasper Klostergaard skrev først kontrakt med CSC i 2006, og året efter kom Chris Anker Sørensen til.