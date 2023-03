Der var fuldt hus, da kunstner korsfæstede sin penis

Der går et gys igennem tilskuerne, da Uwe Max Jensen tager hammeren i brug.

Efter to høje dunk er han fanget. Han har slået et søm igennem forhuden på sig selv og på den måde "korsfæstet" sin penis fast til en træbjælke.

Han går derefter i gang med at læse op af et feministisk manifest, indtil en tilskuer efter 20 lange minutter befrier ham ved at hive sømmet ud med en knibetang.

Hele denne absurde scene foregik onsdag i Galleri Vagn i Horsens, hvor den østjyske provokunstner gennemførte et stunt i forbindelse med kvindernes internationale kampdag.

"Absurd"

Uwe Max Jensen havde valgt at opføre værket, da han mener, at feminismen på visse punkter er gået for langt.

Han savner i stedet fokus på mænds problemer. Det er dog ikke alle, der deler den opfattelse.