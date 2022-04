Der sprænges! Borger finder gamle panserminer med metaldetektor

Sprængningen fandt sted klokken 14.30.

Område afspærret

Vedkommende med metaldetektoren havde sidst på formiddagen ringet til politiet for at fortælle om et fund, han havde gjort i et skovstykke nær Bygholm Sø.

Det oplyser vagtchef Mads Flansmose fra Sydøstjyllands Politi.