Den gik ikke: Fængselsstraf for fusk med pantmærker

Tre mænd er mandag ved Retten i Horsens blevet dømt for at have fusket med pant-klistermærker.

Det oplyser Sydøstjyllands Politi.

Mændene blev anholdt i august og sigtet for at være i besiddelse af cirka 10.600 falske pantmærker, som de havde planer om at sætte på dåser og flasker uden dansk pantmærke, så de på den måde kunne pante dåser og flasker i danske flaskeautomater.

Det ville have givet dem et udbytte på 15.895 kroner.

Den ene af mændene blev også dømt for forsøg på tyveri fra flere telte på campingområdet ved Smukfest, ligesom de to sidste blev dømt for at have tilsneget sig adgang til selvsamme Smukfest.

De dømte modtog dommen på henholdsvis tre og fire måneders fængsel.

De blev i øvrigt udvist af Danmark med indrejseforbud i seks år.