Danmarks eneste PL-atlet får grønt lys med forsinkelse

- Sportsligt håber jeg ikke, det får den helt store indflydelse. Jeg er i rigtig god form og har forberedt mig mentalt på at skulle til vinter-PL i lang tid.

- Selvfølgelig ville jeg gerne have haft mulighed for at køre flere gange på pisten, inden jeg skal i konkurrence, men det vigtigste er, at jeg føler mig klar, siger Adam Nybo.

De paralympiske lege begyndte fredag i sidste uge og varer til på søndag.