Danmarks eneste deltager ved vinter-PL ramt af corona

En opfølgende test har bekræftet resultatet. Nybo må på den baggrund udsætte sin udrejse. Han går dermed glip af åbningsceremonien i Beijing på fredag.

- Det er sindssygt uheldigt, og jeg er meget ærgerlig. Det var det, der ikke måtte ske. Jeg føler dog allerede, at jeg er i bedring, og jeg tror på, jeg nok skal blive klar til at komme derud og konkurrere.

- Indtil da forbereder jeg mig, så godt jeg kan hjemmefra ved blandt andet at tilpasse min døgnrytme, siger han ifølge Parasport Danmark.

Negativ test fire dage

For at rejse ind i Kina og deltage i vinter-PL skal Adam Nybo teste negativ fire dage i træk.

- Ankommer han i PL-byen den 8. marts, får han mulighed for at træne én gang, inden han er i aktion i storslalom den 10. marts, og der er så yderligere to dage til hans primære løb, slalom, den 12. marts.