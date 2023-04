Da far døde, fik valget af bopæl pludselig stor betydning

Da det værst tænkelige skete, anede Louise Rosenkilde Hjorth ikke, hvad hun skulle stille op. Fra det ene øjeblik til det andet var hendes femårige tvillingepiger blevet faderløse, da deres far Dennis Agø Lundgaard Nielsen mistede livet i en trafikulykke på Nørre Snedevej ved Hvirring tæt på midnat den 11. marts. Pigerne Molly og Malou reagerede 'megavoldsomt' på den tragiske nyhed, har Louise Rosenkilde Hjorth tidligere fortalt. Hun følte sig rådvild og syntes, det var meget svært at vide, hvordan hun bedst kunne hjælpe børnene med at håndtere det voldsomme tab.

Hendes kommune, Silkeborg Kommune, tilbød hende fem sorgsamtaler, men fordi hendes døtre var under seks år, var der ikke noget tilbud til børnene.

- Det er så forfærdelig og surrealistisk en situation, og som mor har det været svært at vide, hvordan jeg bedst hjælper dem med deres sorg. Jeg ville sådan ønske, at vi som familie kunne få noget hjælp til, hvordan man bedst taler om det, og at pigerne kunne møde andre børn i samme situation, siger Louise Rosenkilde Hjorth.



Louise Rosenkilde Hjort har lånt en masse børnebøger om sorg og forsøgt at finde viden om, hvordan man bedst taler med sine børn om døden. Hun ville ønske, der havde været et kommunalt tilbud om hjælp til sine døtre. Foto: Privatfoto

Horsens Kommune tilbyder sorggruppe til yngre børn Men havde Louise Rosenkilde Hjorth boet i Horsens Kommune, havde situationen set anderledes ud. For Horsens Kommune har for to år siden udarbejdet en decideret sorghandleplan i samarbejde med Folkekirken og andre civile aktører, og lige siden har sorgarbejdet haft en 'særdeles høj prioritet'. Og nu er det netop blevet meldt ud, at kommunen også har indgået et samarbejde med Det Nationale Sorgcenter med det formål at øge kommunale medarbejderes fokus på børn og unge, der er pårørende til en forælder med alvorlig sygdom, og som måske ender med at miste en forælder. - Sammen med Det Nationale Sorgcenter kan vi udvikle og styrke kompetencer for personer, der støtter børn og unge i sorg i Horsens. Ingen skal stå alene med sorg, og vi mener, det er en kommunal opgave at forsøge at gribe børn og unge, der mister, siger leder af Horsens Sund By Ingunn Jacobsen og tilføjer: - Sorg er stadig et tabu. Det er mærkeligt, men det er det. Det er jo helt grotesk, at der er børn, der bare er væk fra skolen eller børnehaven i en uge, når de har mistet en forælder, og når de så er tilbage igen, er der ikke rigtigt nogen, der spørger ind til dem. Man håber bare, det går godt, og at hverdagen hurtigt igen bliver så normal som mulig, siger hun.

Så mange børn i Horsens Kommune mister en forælder 26 børn mister en forælder pr. år

198 børn lever uden en far eller mor

549 børn oplever hvert år, at deres far eller mor indlægges med en kritisk sygdom Kilde: cancer.dk

I dag er der 17 sorggrupper i kommunen. En af grupperne er for børn på tre til fem år, så hvis Louise Rosenkilde Hjorths døtre Malou og Molly havde boet i Horsens Kommune, kunne pigerne have gået her.

- Jeg ville ønske, at der var sådan et tilbud i Silkeborg - det ville være fantastisk, siger Louise Rosenkilde Hjorth.





Molly kigger på familiebilleder og skal vælge et, hun vil sove med. Malou tegner en tegning, hun vil aflevere til sin far i kapellet. Foto: Privatfoto

Fandt tilfældigt tilbud til døtre i privat regi Fordi der ikke var noget tilbud målrettet mindre børn, måtte hun selv undersøge, hvilke andre muligheder, der fandtes. Via de sociale medier, hvor Louise Rosenkilde Hjorth åbent og ærligt fortalte om familiens sorg, blev hun gjort opmærksom på et sorg-tilbud i organisationen Skyggebørn i Aarhus. Malou og Molly havde første møde i gruppen sidste mandag, og ifølge Louise Rosenkilde Hjorth var det godt for pigerne at møde andre børn, der også har mistet en forælder. - De var spændte og nervøse, men det gik godt. Alle de andre børn havde også mistet deres far, så det var nemt for dem at relatere til. De følte sig vigtige og fortalte mig f.eks., at de havde fortalt de andre børn, at deres far elskede burger og pomfritter, siger Louise Rosenkilde Hjorth. Alligevel ville hun ønske, at der var et tilbud i Silkeborg. - I den pressede situation, vi står i, er det meget at skulle køre til Aarhus. Vi bruger 3,5 timer på det hver gang, vi skal af sted, siger hun.

Så mange børn mister en forælder i Danmark 1.700 børn mister en forælder hvert år – det svarer til, at knap fem børn hver eneste dag mister en forælder i Danmark.





I Silkeborg Kommune kan Lone Baggersgaard Pedersen, sektionsleder for Familie og Børnehandicap, ikke kommentere den konkrete sag, men hun fortæller, at alder spiller en rolle i forhold til sorgsamtaler. - Når børn er små, vil fokus mest være på forældrene, og hvordan forældrene reagerer på børnenes reaktioner. Alder spiller en rolle i forhold til, om man kan have den slags samtaler om døden, siger Lone Baggersgaard Pedersen. Sorgvejledere har haft over 200 samtaler på et år I Horsens Kommune er Dorde Bjerregård Petersen ansat som koordinator for børne- og ungegrupper for Horsens Sund By. Hun fortæller, at efterspørgslen er meget stor. Kommunen startede ud med fire sorggrupper, i dag er der 17. Derudover er der pt. 15 sorgvejledere, som kan komme hjem til familien eller besøge skole og institution og tale om sorg. Bare i 2022 har sorgvejlederne haft over 200 samtaler, så kommunen er nu i gang med at uddanne et nyt hold af sorgvejledere, så der snart er 35. Nogle af sorgvejlederne er præster eller familievejledere, andre er 'almindelige mennesker', der selv har oplevet at miste.

- Det er ikke behandling, det, vi tilbyder. Men vi kan give forældrene nogle redskaber til at håndtere sorgen, og vi kan skabe rum og dialog, hvor børnene får plads til at tale om de svære følelser, siger Dorde Bjerregård Petersen.

Louise Rosenkilde Hjorth er ikke i tvivl om, at hendes piger har brug for at tale om tabet af deres far, selvom de ikke er gamle nok til at have særlig meget sprog for den slags. - Det ville være fantastisk, hvis jeg sammen med pigerne kunne få besøg af en sorgvejleder, og at vi måske herigennem kunne få hjælp til at starte samtalerne herhjemme om sorgen, siger hun.

Sund By Horsens har optaget denne video fra en sorggruppe med børn.

Har svært ved at tale om det Louise Rosenkilde Hjorth oplevede, at hendes døtre i starten reagerede meget voldsomt, da hun fortalte dem, at deres far var død. - I starten kastede de sig på gulvet og råbte og skreg, og Malou gik ind på sit værelse og lukkede døren og råbte 'farmand, farmand'. Der gik noget tid, før jeg fik lov til at komme tæt på og kramme, fortæller hun.

Men i tiden efter har pigerne ikke har haft særlig meget lyst til at tale om det. Også selvom hun har gjort meget ud af at italesætte det, ligesom hun også har været på biblioteket for at låne børnebøger om sorg og død. Til gengæld kommer sorgen lige for tiden til udtryk i vrede. - Lige nu er der meget sparken i døre og knyttede hænder. De er meget vrede, og det er lidt svært at styre dem. Jeg prøver at sige til dem, at jeg kan se, at de er vrede, og tror, det er, fordi de er kede af, at deres far af død. Men selv har de ikke rigtigt noget sprog for det, siger hun.

Samarbejdet med Det Nationale Sorgcenter Det Nationale Sorgcenter vil sammen med Horsens Sund By starte en ny indsats for kommunens medarbejdere, som understøtter en øget opmærksomhed på børn og unge pårørende i Horsens Kommune. Der er udviklet en række gratis kurser, workshops og læringsmaterialer, som tilsammen skal hjælpe medarbejdere med at opspore og forebygge mistrivsel hos pårørende børn og unge i alderen 0 til 28 år. arrow-down