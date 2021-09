Christian Bitz får nej til Højesteret i keramikkrig

Sådanne tilladelser fås hos Procesbevillingsnævnet, men her har man vendt tommelfingeren nedad. Landsretsdommen fra maj står dermed ved magt.



- F&H respekterer Procesbevillingsnævnets afgørelse, men er selvfølgelig ærgerlige over, at Højesteret ikke får mulighed for at tage stilling til de mange principielle spørgsmål, som vi mener landsretsdommen rejser, lyder det i en kommentar fra F&H i en mail til Ritzau.

Bevidst efterligning

Sagen angår fire forskellige produkter, som hver især er produceret i tre farver, altså 12 produkter i alt. I sin afgørelse fra maj slog Østre Landsret fast, at der var tale om kopivarer.

Landsretten skriver blandt andet i sin dom, at Christian Bitz og F&H "bevidst har tilstræbt at efterligne Würtz' værker".