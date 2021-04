Chokolade og påskehilsen overrasker ældre

Påskepakker med chokolade og påskeæg er pakket i en kasse og klar til at blive delt ud. Butikken og caféen Heart & Soul i Horsens har samlet penge ind til, at ældre, der bor i egen bolig, kan få en ekstra påskehilsen i år.

- Der står en lille hilsen fra borgerne i Horsens og de frivillige piger i Heart & Soul. Så jeg håber, at det giver dem lidt glæde, at der er nogen, der tænker på dem i den her tid. Og det gør borgerne i Horsens, for de vil rigtig gerne være med til at hjælpe, fortæller Lene Kristensen, der er daglig leder hos Heart & Soul.

Heart & Soul er en støtteforening, hvor overskuddet fra salget i butikken går til at hjælpe børn og unge, men i en tid med corona, isolation og forsamlingsforbud fik de lyst til at gøre noget godt for de ældre også.

Ikke første gang

Også sidste år samlede de penge ind til at lave påskepakker til ældre. Dengang var det ældre, der boede på plejehjem og hospice.

Butikken lavede et opslag på Facebook, hvor de spurgte, om horsensianerne havde lyst til at støtte initiativet. Derefter har folk kunne donere et valgfrit beløb over MobilePay.

Og det er næsten lykkes at samle alle pengene ind, så de ældre i eget hjem kunne få en overraskelse. Det manglende beløb har butikken givet, så alle 863 ældre får en pakke. Opbakningen glæder den daglige leder:

- Der er altid stor opbakning, når vi beder om noget fra borgerne i Horsens. Det er en arbejderby. Man vil rigtig gerne hjælpe hinanden, siger Lene Kristensen.