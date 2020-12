Chauffør dræbt: Lastbiler kører sammen på motorvej

Chaufføren i den anden lastbil - en 35-årig udenlandsk mand - blev kvæstet ved ulykken, men skulle være uden for livsfare.



En bilinspektør undersøger både uheldsstedet og lastvognen i et forsøg på at fastslå årsagen til ulykken. Desuden vil det blive undersøgt, om chaufføren kan have fået et ildebefindende.

Ved 16.30-tiden er motorvejen stadig spærret i begge spor i vestgående retning og åbnes først i løbet af aftenen. I østgående retning er ét spor åbnet.