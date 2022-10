Brand på havn: Der lød et smæld, så begyndte det at brænde

En brand på Horsens Havn sendte torsdag formiddag en stor røgfane ud fra en lagerbygning.

Sydøstjyllands Brandvæsen fik alarmen klokken 09.58, og ved ankomsten var røgen så tyk, at man ikke kunne se ind i bygningen. Det fortæller indsatsleder Aqqaluk Petersen.

- Der var personer i bygningen, som håndterede affaldet. De hørte et smæld, og så begyndte det at brænde i en affaldskværn, fortæller han.

Han gætter på, at ilden måske er opstået, ved at der er gået ild i for eksempel en trykflaske eller batterier. Den præcise brandårsag skal dog efterfølgende undersøges.

Branden bredte sig til en affaldsbunke, og som nævnt sendte den tyk røg ud af bygningen.

- Heldigvis blæste det væk og ud over vandet, siger indsatslederen.

Hurtigt under kontrol

Det lykkedes relativt hurtigt at få branden under kontrol. Affaldet i bygningen bliver nemlig opbevaret i betonelementer, og derfor brændte det ifølge Aqqaluk Petersen stille og roligt inde i bygningen.

Sydøstjyllands Brandvæsen har brugt formiddagen på at skille affaldet ad og efterslukke.

- Det går relativt langsomt med at skille det ad og efterslukke. Det er svært at ventilere i bygningen, som ikke har ovenlys, som kan åbnes, og derfor er der stadig røg inde i bygningen, forklarer Aqqaluk Petersen.

Han forventer, at man er færdig med indsatsen på havnen tidligt på eftermiddagen.