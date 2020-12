Borger hylder personale i testcentre: - Husk, at sende dem et smil

- De står i kulde og blæst og udfører et ensformigt arbejde, og alligevel er de så søde, når man kommer. De gør det så godt, og det skal de roses og anerkendes for, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Tina Møller er selv blevet testet et par gange, og hver eneste gang er hun blevet mødt af et venligt ansigt. Lørdag eftermiddag blev hun også testet, og her overhørte hun en samtale fra testpersonalet, som gjorde indtryk på hende.

- Jeg overhørte, at en person havde skældt ud, og det synes jeg, man skal skamme sig over. Jeg kan ikke forstå, hvis folk ikke har overskuddet til at anerkende det arbejde, personalet udfører, siger Tina Møller til TV2 ØSTJYLLAND.