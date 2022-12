Bodeling endte i drab: Skød sin kone foran familien

På klos hold blev Elin Frank Just skudt med et oversavet jagtgevær under en bodeling. Hun var ved at blive skilt fra sin mand, og på aftrækkeren hvilede netop hans finger.

62-årige Peter Møller Just er ved Vestre Landsret tirsdag blevet idømt 14 års fængsel. Dermed har landsretten stadfæstet dommen fra Retten i Horsens tidligere på året.

Peter Møller Just har tidligere forklaret, at geværet gik af ved et uheld. Men den forklaring har hverken byret eller landsret altså troet på.

Det tidligere ægtepar mødtes om morgenen lørdag 27. marts sidste år for at dele deres tidligere fællesbo i forbindelse med deres skilsmisse.

Det skete på Chr. M. Østergaards Vej, hvor parret boede sammen indtil januar sidste år, hvor de flyttede hver til sit. Manden blev boende i huset.

På villavejen skød Peter Møller Just hustruen i ryggen. Hun døde umiddelbart efter, og få minutter senere blev han anholdt.

Familien så det