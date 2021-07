Biskop forundres over restriktioner: - Det er beskæmmende, at man i den grad glemmer kirken

I dag skal der være fire kvadratmeter per gæst i kirken, hvis de står op, og to kvadratmeter hvis de sidder ned. Det bliver fra 1. august lempet en smule, således at der skal være to kvadratmeter, ligegyldigt om man sidder ned eller står op.

I står jo til at få lempet restriktionerne snart, kan i ikke bare slå koldt vand i blodet og vente dertil?

- Det er folk her og nu, som bliver berørt af det, og derfor synes jeg også, at der bliver nødt til at blive gjort noget ved det, når man kan se, hvordan der bliver åbnet i andre dele af samfundet, siger biskop Henrik Wigh-Poulsen.