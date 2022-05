Betjent dømt for sjusk med sin pistol

Hun havde kort forinden været på barsel og havde i mellemtiden fået et nyt tjenestevåben. Hun var derfor blevet sendt til skydetræning.

Efter endt træning tog betjenten magasinet ud af pistolen og lagde det i sit skab. Efterfølgende ville hun træne rutinerne igen.

Men et skud havde sat sig i pistolens kammer, og det blev sendt afsted, da hun i forbindelse med træningen trykkede på aftrækkeren.

Skuddet gik forbi nogle skudsikre veste, der hang foran vinduet. Betjenten så derfor ikke, at skuddet var gået gennem vinduet.

Dommeren mente, at betjenten skulle have tjekket, at der ikke sad en patron i kammeret.