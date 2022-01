Atter rent drikkevand på lille ø

Her henledes årsagen til det forhøjede kimtal til anlægget omkring boringen, der i sommeren 2021 blev renoveret. Her har råvandsledningen i løbet af efteråret stået ubenyttet, hvorefter den gradvist er taget i brug i takt med boringens idriftssættelse. Under den øgede produktion under julen mener Samn Forsyning, at den naturlige biofilm i råvandsledningen har revet sig løs.