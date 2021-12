Anklage: Døende offer fik peberspray og energidrik i ansigtet

De fire er anklaget for at have smidt ham i bilens bagagerum, hvor de hældte energidrikken Red Bull i ansigtet på ham.

Jødal fik blødninger i hjernen, og på hospitalet i Aarhus blev han erklæret død 17. maj, efter at lægerne i nogle dage havde holdt ham kunstigt i live. Anklagemyndigheden mener, at de fire derfor kan dømmes for vold med døden til følge.

Mændene er desuden anklaget for at have efterladt Jødal i hjælpeløs tilstand, i forbindelse med at de stak af fra bilen, efter at den var kørt galt på Nørretorv i Horsens.