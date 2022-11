Afsporet tog giver flere forsinkelser

Hos DSB lyder meldingen så nu, at der ikke kommer til at køre regional- eller lyntog på strækningen mellem de to byer resten af dagen. Til gengæld kommer de få tog, der kører til at standse ekstraordinært i Hedensted.

Der vil stadig være togbusser. Man kan orientere sig i Rejseplanen, hvis man skal med toget i dag.

Det er anden gang inden for en måned, at et tog bliver afsporet ved Horsens. Første gang var 2. oktober. TV2 ØSTJYLLAND ville gerne have en forklaring fra Banedanmark på, hvorfor det sker, men pressevagten oplyser, at man ikke udtaler sig om det, før man har undersøgt de to episoder nærmere.