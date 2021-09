Afsløret: Kommunalt ansatte snagede i 300 personers følsomme oplysninger

- Det gjorde vi ved, at den ene af de to medarbejdere i offentligt rum i forbindelse med et møde giver os anledning til at tro, at han laver opslag, som han ikke burde gøre, siger Jes Svenninggaard.

Han fortæller, at der straks blev lukket ned for vedkommendes adgang til systemet og rejst en personalesag, mens omfanget blev undersøgt nærmere.

Det er uvist, hvor længe de to ansatte har snaget i folks personfølsomme oplysninger.

- Vi ved ikke med sikkerhed, hvor lang en periode det strækker sig over, da systemet kun gemmer data syv måneder tilbage. Men vi kan se, at det som minimum er sket i syv måneder, siger Jes Svenninggaard

Ifølge Horsens Kommune er alle de borgere, som kommunen har kendskab til er involveret, blevet informeret om sagen.