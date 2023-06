Advarer før stor koncert: - Det kommer til at kunne mærkes

Der er stort set udsolgt på Nordstern Arena onsdag, når canadiske The Weeknd giver koncert onsdag den 14. juni i Horsens.

Det betyder, at omkring knap 30.000 mennesker skal til og fra byens stadion på samme tid, og det får nu Vejdirektoratet til at advare om, at det kommer til at kunne mærkes på trafikken. Og opfordre til at køre hjemmefra i god tid.

Forventningen er ifølge Vejdirektoratet, at der vil være "trængsel og risiko for kødannelser og ekstra rejsetid for alle trafikanter, der har planer om at køre på E45 ved Horsens eller i selve byen", lyder det i en pressemeddelelse.

Vejarbejde gør det ikke nemmere

Det gør ikke trafiksituationen nemmere, at der i øjeblikket er gang i et stort vejarbejde på motorvejen mellem Horsens og Ejer Bavnehøj. Her er sporene i øjeblikket smallere og fartbegrænsningen er sat ned til 80 kilometer i timen.

Derfor er der allerede inden koncertgæster valfarter til byen risiko for kødannelse.

Vejdirektoratet forventer, at de trafikale kvaler allerede så småt vil begynde omkring klokken 14.00 - og altså også vil påvirke den sædvanlige myldretrafik. Det vil sandsynligvis blive ved til klokken 19.00.

Når koncerten er slut, skal gæsterne ud af byen igen, og det kan også give udfordringer. Her er forventingen, at det vil være værst mellem klokken 23.00 og 01.00.