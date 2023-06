AC Horsens henter svensker som ny cheftræner

- Joakim Persson kommer fra en klub, hvor man skal have meget ud af få ressourcer ligesom i AC Horsens, og hans fodboldfilosofi har tiltalt os. Han har en klar idé om, hvad han vil med en aggressiv, fremadrettet spillestil baseret på hårdt arbejde, og han er forholdsvis pragmatisk i forhold til formation.

Det tiltaler Søndergård, at Persson ikke har lagt sig fast på et bestemt system.

- Vi har efter en grundig research valgt Joakim Persson ud fra et stærkt kandidatfelt, og valget er blandt andet faldet på ham, fordi vi skal have en cheftræner, der adskiller sig i forhold til det, vi har, men han skal også videreføre det stærke træningsmiljø og de gode initiativer, der er sat i søen, siger Søndergård til klubbens hjemmeside.

Den nye Horsens-træner er hentet i svenske Varbergs BoIS FC fra Allsvenskan. Dansk fodbold er ikke fremmed land for Persson. Fra 2000 til 2002 spillede han i Esbjerg.

Den 48-årige svensker Joakim Persson bliver cheftræner for superliganedrykkeren AC Horsens.

- Han er ikke fastlåst på et bestemt system, og det passer godt til vores situation lige nu. Han er en rigtig god fyr med værdier, der matcher vores i AC Horsens, og han er både en tydelig leder og en dygtig motivator, siger Søndergård.

Persson ser frem til den nye udfordring i Danmark.

- Efter fem et halvt år hos Varbergs BoIS FC har jeg fået mulighed for at skifte til dansk fodbold, og der venter en spændende udfordring i AC Horsens, der har ambitioner, som matcher mine, siger Persson.

- Jeg har fået et rigtig godt indtryk af den sportslige ledelse og spillertruppen, og jeg er ikke i tvivl om, at vi sammen kan opfylde klubbens målsætning, siger svenskeren.