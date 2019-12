70 år siden i dag: Flugtkonge gravede sig ud af fængsel med stoppenål

I celle syv på det gamle statsfængsel i Horsens sad i 1949 en mand med en vision. En vision om at komme ud på den anden side af de høje fængselsmure.

Og i dag for præcis 70 år siden lykkedes det ham. Med hjælp fra en hjemmelavet stoppenål. Og en 18 meter lang, underjordisk tunnel, som han brugte stoppenålen til at grave med.

Med en hjemmelavet stoppenål fik Carl august Lorentzen gravet sig ud af celle syv i fængslet i Horsens. Foto: Horsens Museum

Lillejuleaften 1949 slap Carl August Lorentzen ud fra Horsens Statsfængsels tykke mure efter mange måneders langsommeligt arbejde med at grave en 18 meter lang tunnel under fængselsgården.

- Han var charmerende og en gentleman, men han var også glat som en ål og lidt af en plattenslager, lyder det om flugtkongen Carl August Lorentzen.

I sin fængselscelle efterlod Carl August Lorentzen en lille hilsen til fængselspersonalet. Foto: Horsens Museum

Først fik han bundpladen ud af en væg. Derefter brugte han en hjemmelavet stoppenål til stille og roligt at få fjernet alle murstenene bag ved.

Hilsen til inspektøren

I sin fængselscelle efterlod han sig en lille hilsen. En seddel med påskriften 'Hvor der er en vilje, der er der også en vej'.

Den seddel efterlod han over hullet ind til tunnellen.

02:23 VIDEO: Se et tv-indslag om flugtkongen Carl August Lorentzen. Indslaget er fra marts 2015. Luk video

Flugten vakte røre i medierne henover julen. Mens Lorentzen gemte sig på en gård i landsbyen Ølsted syv kilometer væk fra fængslet, siges det, at han skrev en julehilsen til fængselsinspektøren.

- Han stjal et julekort og et frimærke på gården. Det kort har vi dog ikke kunnet finde. Jeg har hørt, at der skulle stå "glædelig jul og godt nytår", fortalte Maria Briese, der er afdelingsleder på Horsens Museum, tidligere til TV2 ØSTJYLLAND.

Fængslet i Horsens har genopbygget den tunnel, som flugtkongen Carl August Lorentzen benyttede i 1949.

Flugtruten gik gennem fængselscellen, ud igennem en trappe og op på loftet i jagten på værktøj til flugten.

- Om natten er han helt alene, og der kan han komme op på loftet. Han får lavet adskillige stykker værktøj, sagde Maria Briese.

Døde af blodprop

Værktøjet bliver brugt til at grave den 18 meter lange tunnel under jorden. Han arbejdede hver nat og brugte et års tid på tunnellen.

Carl August Lorentzen begyndte på en kriminael løbebane tidligt i livet. Han endte med at sidde i fængsel i 39 ud af 62 år. Foto: Scanpix

Selv om flugten tog lang tid at forberede, var friheden kort for Carl August Lorentzen. Efter en uge udenfor murene var han tilbage i fængslet. Her blev han så resten af sine dage. Han døde i 1958 efter en blodprop.

- Han var kirketjener, mens han går og sætter lys op i kirken, får han det dårligt og kommer på fængslets sygeafdeling. Han nåede ikke at komme på hospitalet, fortalte Maria Briese.

En tur i tunnellen

I dag har Fængslet i Horsens en udstilling om flugtkongen. En udstilling, der blandt andet skildrer hans liv. Og ikke mindst hans lange vej fra fængselscellen til friheden. For en kort stund.

01:09 VIDEO: Her kan du se et indslag om genopbygningen af tunellen. I dag bliver den åbnet for museets gæster. Luk video

- Jeg kan mærke, at interessen for udstillingen er anderledes, fordi mange kan huske Lorentzen, eller også har de hørt om ham. Han har haft en enorm viljefasthed, og det ikke går ud over andre mennesker. Der er noget optimisme og håb og i det, sagde Maria Briese tilbage i 2017, da udstillingen åbnede.