64-årig stukket flere gange i ansigtet med en knivlignende genstand

En 29-årig mand fremstilles torsdag i grundlovsforhør, efter han onsdag eftermiddag blev anholdt og sigtet for at have overfaldet en 64-årig mand i Horsens. Det oplyser Sydøstjyllands Politi.

Ved overfaldet blev den 64-årige stukket flere gange i ansigtet med en knivlignende genstand.



Ifølge politiet formodes den mistænkte gerningsmand at være psykisk syg, og den 64-årige menes ikke at kende ham i forvejen, oplyser Sydøstjyllands Politi.



Overfaldet i opgang

Den 64-årige har ikke været i livsfare som følge af overfaldet, der skete i en opgang på Hybenvej onsdag ved 14.30-tiden.