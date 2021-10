64-årig overfaldet med kniv i sin opgang

Offeret viste at være blevet snittet med en kniv, men slap altså med overfladiske skader.



Politiet har anholdt en mistænkt i sagen.

- Der er tale om en 30-årig mand, der bor i samme opgang som forurettede, fortæller Jørn Bystrup.

Den anholdte er sigtet for grov vold. Politiets jurister vil senere afgøre, om der er grundlag for at kræve ham varetægtsfængslet i et grundlovsforhør.