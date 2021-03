61-årig nægter sig skyldig i drab på ekskone i Horsens

Han er sigtet for drab, men nægter sig skyldig, skriver Horsens Folkeblad, der er til stede ved grundlovsforhøret mod manden søndag morgen.

Nægter sig skyldig

Dørene ved retsmødet blev lukket af hensyn til efterforskningen, men sigtelsen blev læst op forinden. Heri lyder det, at manden ifølge politiet skød og dræbte kvinden med et enkelt skud fra et oversavet jagtgevær på en afstand mellem to og fem meter.

Horsens Folkeblad skriver, at manden bar hospitalstøj og badesandaler i retten. Han havde bandage og plaster på kinden og var "rød, gul, sort og blå omkring begge øjne, som samtidig var hævede og sammenknebne".

Han bad om at få en spand, fordi han havde kastet en del op natten til søndag.Manden fik også mulighed for at forholde sig til sigtelsen, inden tilhørere blev sendt ud. Via sin forsvarer, Jørgen Merrild Bie, erklærede han sig ikke skyldig i at have dræbt sin ekskone foran parrets tidligere fælles hjem.