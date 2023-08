5000 liter gylle løb ud over vej og cykelsti

- Det var opblandet med en del vand efter det meget regnvejr, vi har haft på det seneste, men den slags lugter jo forfærdeligt. Det ved alle, der har kørt en tur på landet og mærket det i næsen. Derfor skulle det fjernes, forklarer Michael Bruhn, for med så stor en koncentration ville det tage for lang tid at lade regnen skylle det væk over en periode.

- Der er desuden en risiko for, at det løber ned i overfladebassiner og drikkevand, så det er skidt for både miljøet og mennesker, hvis vi bare lod det ligge. Det havde været noget andet, hvis det kunne skylles ned i kloakken. Vi løste opgaven på den måde, at landmanden selv gravede et større hul, som vi fik gyllen pumpet ned i ved hjælp fra en slamsuger. Som et slags opsamlingskar, siger Michael Bruhn, der kalder løsningen for "optimal".

Efterfølgende blev vejen fejet og skyllet ren.

Udslippet skete ved 10.45-tiden.