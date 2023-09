34-årig anholdt efter knivstikkeri i Horsens

De to mænd kom op at slås i Allégade i Horsens ved 18-tiden torsdag, hvor den 34-årige stak den 42-årige med kniv. Den 42-årige har ikke været i livsfare.

Lå på gaden i smerter

Det er politiets opfattelse, at de to mænd kendte hinanden i forvejen, og at der er tale om en isoleret uoverensstemmelse mellem de to.



Den anholdte blev fredag formiddag fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Horsens.

Et vidne fortalte i aftes til TV2 Østjylland, at vedkommende havde set en mand ligge med store smerter på jorden omme i en baggård, hvorefter han blev kørt væk i ambulance efter at have modtaget behandling.