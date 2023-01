16-årige Liv misser uddannelse efter bevidst påkørsel: - Jeg er så ked af det

- Jeg er simpelthen så ked af det på Livs vegne. Hun stod lige på spring til at skulle starte et nyt og vigtigt kapitel med udannelse og almindeligt ungdomsliv, siger Hanne Rasmussen.

Hun er mormor til 16-årige Liv Hedevang, der fredag aften blev påkørt på sin knallert på Vestbirkvej i nærheden af Østbirk, da hun var på vej hjem til nogle venner.

Den modkørende bil blændede hende med skarpt lys, og da hun blinkede af ham som signal, blev han tilsyneladende så provokeret, at han lavede en u-vending og påkørte hende.

- Da han var kørt forbi mig, hørte jeg, at han bremsede op og lavede en u-vending. Og så kunne jeg høre, at han accelerede hurtigt bag mig, og lige pludselig mærker jeg et smæld i min ryg, har Liv Hedevang tidligere fortalt.

Hun brækkede en ryghvirvel og fik adskillige andre skrammer, så siden hun blev udskrevet fra Horsens Sygehus, har hun ligget i sygesengen hos sin mormor Hanne Rasmussen, hvor hun bor.

Går glip af uddannelse

Liv Hedevang har indtil nu arbejdet fuldtid i ABC i Brædstrup, men mandag skulle hun være startet på maleruddannelsen hos Learnmark Horsens.

- Hun havde virkelig glædet sig til det, så det er bare så synd, at det ikke kan lade sig gøre. Men når hun ikke engang kan tage sine egne sokker på, så kan hun heller ikke male og tapetsere. Det duer ikke, siger mormor Hanne Rasmussen.

Hun krydser fingre for, at Liv Hedevang hurtigt kommer sig og og gror sammen og kan være klar til august, hvor næste hold på maleruddannelsen starter.

- Vi prøver at holde modet oppe herhjemme, og heldigvis har hun fået det bedre i løbet af ugen og er begyndt at komme lidt op af sengen også, siger Hanne Rasmussen.

12.000 delinger

Familien delte i weekenden et opslag om ulykken i håb om at kunne finde frem til den flugtbilist, der påkørte Liv Hedevang og efterfølgende lod hende ligge i asfalten.

Opslaget er blevet delt over 12.000 gange og er blevet omtalt i adskillige medier. Sågar også i udlandet.

- Det er helt vildt, at det er blevet delt så meget. Det er vi glade for, fordi håbet er, at jo længere historien kommer ud, jo større chance er der for at finde frem til flugtbilisten, siger Hanne Rasmussen.