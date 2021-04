Grøn Koncert annoncerer koncerter til sommer - tre er i Østjylland

Selvom der endnu er et forsamlingsforbud på 10 personer udendørs, så har Grøn koncert netop meldt ud, at de planlægger at afholde 16 koncerter til sommer, hvor tre af dem er i Østjylland.

Det oplyser arrangørerne - Tuborg og Muskelsvindfonden - i en pressemeddelelse.

Planen er at have plads til 10.000 gæster per koncert mod de normale 35.000. Derfor er antallet af koncerter fordoblet fra de normale 8 til 16.

For at mindske smitterisikoen vil gæsterne til hver koncert blive delt op i ti sektioner, der kan skaleres op og ned efter myndighedernes anbefalinger.

Hver sektion vil have sine egne indgange, mad- og ølboder samt toiletter. Man kan forvente at skulle fremvise et coronapas for at komme ind.

- Vi er enormt glade for sommerens turnéformat, og vi glæder os helt vildt til at byde publikum, frivillige, artister og musikerne velkommen tilbage på Grøn, siger Theis Petersen, indsamlingschef i Muskelsvindfonden, der sammen med Tuborg står bag Grøn, i pressemeddelelsen.