Tomm var med til at dømme sosu-hjælper: - Har været voldsomt

De er indkaldt som nævninge og er reelt med til at afgøre den anklagedes skæbne. Især i en så mediedækket og omtalt sag som den her er det specielt.

Det kan være voldsomt som pårørende eller journalist at overvære en retssag, hvor anklagerne mod den tiltalte er så alvorlige som i sagen fra Plejecenter Tirsdalen. Men for en gruppe helt almindelige mennesker er det noget ekstra særligt.

- Det har været voldsomt. Man må ikke tale med nogen om sagen for ikke at blive påvirket af andre. Det er svært i en sag som den her, hvor alle har en holdning, siger Tomm Andersen til TV2 Østjylland.

- Jeg synes, det er ens samfundspligt, og jeg fortæller om det for at få andre især unge til at melde sig til opgaven.

På forhånd ved Tomm Andersen og de øvrige nævninge ikke, hvilken sag de møder ind til som domsmand eller nævning.



De er på helt bar bund for ikke på forhånd at have gjort sig nogle tanker om sagen.

Må ikke lade sig påvirke

Og undervejs skal de ikke lade sig påvirke af blandt andet medierne.

- Det har været nærmest umuligt at se nyheder uden at høre om lige den her sag, så det har jeg undgået. Jeg har lukket helt ned for det, fordi jeg ikke skulle blive påvirket, siger Tomm Andersen.