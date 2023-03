Politianmelder politikere for at bryde tavshedspligt

Den 27. april breaker det, der senere viser sig at være en af Danmarkshistoriens største og mest opsigtsvækkende sager, om forbrydelser begået af en sundhedsperson. Sagen om Plejecenter Tirsdalen ruller for alvor fra denne dato i slutningen af april. Flere medier, herunder TV2 Østjylland, fik oplysninger om sagen bekræftet af flere byrådsmedlemmer i Randers Byråd. De havde informationerne ved en orientering til byrådet.

Det kan nu få konsekvenser for flere politikere, hvis det står til Randers Kommune. Kommunaldirektøren i Randers Kommune, Jesper Kass Schmidt, har politianmeldt unavngivne byrådsmedlemmer. - Der er tale om, at jeg kunne konstatere, at en fortrolig orientering sendt til byrådet blev offentlig. Man må ikke lække fortrolige oplysninger. Derfor har jeg anmeldt til politiet, skriver kommunaldirektøren i en mail til TV2 Østjylland.

'Det er et princip' Han forklarer, at det i januar 2022 blev besluttet i byrådet, at hvis der bliver konstateret et muligt brud på loven, så er det ham, der har kompetencen til at beslutte, om der skal ske en politianmeldelse. - Når byrådet har vedtaget at give mig kompetencen, så handler jeg også på forhold, hvor jeg vurderer, at der er sket overtrædelse. Det er et princip. Det er op til politiet at vurdere, hvad der nu skal ske, skriver Jesper Kass Schmidt.

- Beslutningen om at anmelde bygger på rådgivning fra et advokatfirma. I den konkrete sag har jeg, efter rådgivning fra advokatfirma vurderet, at der er sket læk af en fortrolig orientering, lyder det også fra kommunaldirektøren.

I første omgang var det JP Randers, der fik fingre i orienteringen. I den stod der blandt andet, ifølge JP Randers: 'Til jeres orientering har der inden for de sidste par uger været en række mistænkelige genindlæggelser og et dødsfald på Plejecenter Tirsdalen.' I orienteringen fremgik det derudover, at det var Styrelsen for Patientsikkerhed, der havde anmeldt sagen. Og at det var en medarbejder, der var anmeldt. Får ikke kildeinfo fra TV2 Østjylland Østjyllands Politi har forsøgt at finde frem til de pågældende byrådsmedlemmer, hvis navne på nuværende tidspunkt er ukendte. Det har man blandt andet gjort ved at kontakte medierne, der har bragt oplysningerne om orienteringen. Herunder også TV2 Østjylland. Herfra er meldingen dog klar: - Vores holdning er, at vi i henhold til pressens princip om kildebeskyttelse ikke fortæller om vores kilder, siger chefredaktør på TV2 Østjylland Dennis Kragelund. I en skriftlig kommentar til TV2 Østjylland bekræfter Østjyllands Politis vicepolitiinspektør Thomas Schouby Hansen, at "vi har modtaget en anmeldelse om brud på tavshedspligt i relation til den i forvejen offentligt kendte sag fra plejecenter Tirsdalen i Randers. Vi undersøger sagen nærmere og har på nuværende tidspunkt ikke yderligere kommentarer”. 'Får næppe noget ud af det' Centerleder og forskningslektor på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Roger Buch, kalder anmeldelsen usædvanlig, og det er ifølge ham et drastisk skridt kommunen har taget. - Der sker læk fra politikere hele tiden, men det er ikke normal praksis, at kommunerne anmelder dem. Og Randers Kommune får næppe noget ud af det, siger Roger Buch til TV2 Østjylland. Han husker kun ét tidligere tilfælde, hvor en politiker er blevet dømt for at lække oplysninger. Det var i 2017, hvor Finn Rudaizky fra Dansk Folkeparti i København fik en bøde på 10.000 kroner efter at have lækket fortrolige oplysninger til journalister om terroristen Omar Abdul Hamid el-Hussein.

- Netop fordi der hele tiden sker læk, er det sjældent, at kommunerne politianmelder. Der skal være en særlig saglig begrundelse for at gøre det. For hvorfor så lige i den sag og ikke andre? Randers Kommune må have sine grunde, mener Roger Buch.

Begge parter har anket I ugerne og månederne efter den 27. april kom det frem, at plejehjemssagen var meget alvorlig. Den omhandlede sosu-hjælperen Susanne Hein Kristensen, der den 14. marts 2022 blev anholdt og senere varetægtsfængslet sigtet for drab og drabsforsøg. I februar i år blev hun idømt 16 års fængsel for fire tilfælde af grov vold – et af dem med døden til følge – samt fire drabsforsøg. Susanne Hein Kristensen har anket dommen til Landsretten. Hun vil frifindes eller som minimum have straffen reduceret. Men efterfølgende har Statsadvokaten kontraanket. Herfra lyder det, at man ønsker sosu-hjælperen idømt livstid.