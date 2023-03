Voldsomt og meget uvirkeligt.

Sådan beskriver en 38-årig mand fra Randers den dag for lidt over et år siden, hvor et opkald fra hans far ændrer alt.

Det er tirsdag den 15. marts, og han er på vej for at hente sin datter fra skole. Han har ingen anelse om, at han i løbet af det kommende år må forklare den syvårige pige, at et af de mennesker, der står hende nærmest, er blevet anholdt, fængslet og dømt for flere alvorlige forbrydelser.

Han er netop drejet ind på skolens parkeringsplads, da telefonen ringer.

- Far siger, at jeg skal samle mine søskende og komme hjem til aften. Jeg spørger ham selvfølgelig, hvorfor, for det lyder meget alvorligt, når han ringer og siger sådan. Det vil han helst ikke fortælle os, før vi er der, men jeg får så ud af ham, at mor er blevet i varetægtsfængslet, fortæller sønnen.

Politiet har dagen forinden været på besøg i hans barndomshjem i landsbyen Fårup nord for Randers.

Her ankommer fire betjente til adressen på den stille villavej ud på eftermiddagen. Politiet ransager hele hjemmet og anholder husets kvindelige beboer, Susanne Hein Kristensen.

Fra den dag befinder familien sig midt i det, der skal blive en af de mest omtalte kriminalsager i Danmark de senere år - om forgiftninger og dødsfald blandt en række ældre beboere på Plejecenter Tirsdalen i Randers.

Og det skal vise sig, at Susanne Hein Kristensen er mistænkt for det hele.