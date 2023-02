16 års fængsel er foreløbigt punktum i historisk sag

Det er en historisk dom, der onsdag eftermiddag blev afsagt i Retten i Randers.

Det slår sundhedsjurist Kent Kristensen fast.

- Det er den enkeltstående største sag, vi har set om en sundhedsperson, der er blevet dømt for at have gjort skade på patienter i forbindelse med sin behandling af dem, i dansk ret, siger lektoren.

Susanne Hein Kristensen blev idømt 16 års fængsel for fire drabsforsøg og fire tilfælde af grov vold, hvoraf et af tilfældene var med døden til følge. Hun blev desuden kendt skyldig i tyveri af medicin, tjenestemisbrug og for at være i besiddelse af medicin uden recept.