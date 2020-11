Mel og sesamfrø tilbagekaldes - solgt i hele landet

Årsagen til tilbagekaldelsen er, at produkterne kan indeholde et for højt indhold af pesticidrester, som også kaldes ethylenoxid.

- På basis af DTU Fødevareinstituttets generelle vurdering af ethylenoxid, kan en sundhedsmæssig risiko ikke udelukkes, skriver Fødevarestyrelsen.

De råder derfor forbrugeren til at levere produktet tilbage til butikken, hvor det er købt eller kassere det.