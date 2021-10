Virksomhederne skriger på sprogkundskaber - men først nu går kommune i gang

Hos interesseorganisationen Danske Skoleelever ser man også gerne, at fransk og spansk kommer til at fylde mere på skoleskemaet:

- Jeg tror helt klart, at der er nogle elever, der vil være meget interesserede i at få muligheden for det. Udover det synes jeg, at det er en ret som elev, at man har muligheden i sin skoletid for at blive præsenteret for de andre sprog, som vi kan komme til at møde senere i vores liv, siger Mille Borgen Mikkelsen, der er formand for Danske Skoleelever.