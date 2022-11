Vilde billeder: Bil torpederer garage

Lokalbetjenten i Hammel måtte tirsdag morgen rykke ud til en voldsom påkørsel.

En 45-årig mand havde mistet kontrollen over bilen og kørt ind i en garage på Borgergade 55 i Sall ved Hammel.

Anmeldelsen kom klokken 8.37 tirsdag formiddag, oplyser Østjyllands Politi, og lokalbetjenten var hurtigt på stedet.

- Føreren bliver taget ind til blodprøve for at se, om han var påvirket, fortæller kommunikationsmedarbejder Jakob Christiansen.

- Han bliver sigtet for færdselsforseelse for at køre af vejen, og så viste det sig, han havde forkert nummerplade på, det giver en sigtelse for forkert registrering, siger Jakob Christiansen.

Det er for tidligt at sige noget om resultatet på blodprøverne.

Manden kom umiddelbart ikke voldsomt til skade, men der skete store materielle skader. Der var ikke nogen i garagen.