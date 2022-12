Video: Lastbil skrider ud og spærrer begge spor på motorvej

Heldigt sted

Morten Hansens håb er, at det ikke kommer til at skabe specielt store problemer for trafikken, selvom lastbilen står på tværs af vejen - og det håb bunder i, hvor uheldet er sket.

- Det er mellem en fra- og tilkørsel, så trafikken kan ledes videre. Man skal bare lige op af frakørslen og så ned på tilkørslen igen, forklarer han.

Til gengæld kan det godt komme til at tage lidt tid at få vejen køreklar igen, vurderer han.

- Det er en stor lastbil, så der skal noget tungt udstyr til at trække den væk. Det er på vej, men det kan godt komme til at tage lidt tid, siger han omkring klokken 9.45.

Opdatering: Klokken 11.45 er vejen igen åben for trafik.