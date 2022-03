Video: Klovnene får Flora til at tænke på andet end kræftbehandling

- Det betyder så meget for Floras behandling. Og selvom hun synes, at det er lidt trælst at skulle afsted hver dag, så glemmer hun alt andet, hvis klovnene er her. Så er det det eneste, hun tænker tilbage på, at klovnene var her, fortæller Floras mor, Line Lundbak fra Ulstrup.

- Det har en stor effekt, at de er her to gange om ugen. Så kan vi snakke om, at de måske er her, og så fylder det ikke så meget, siger Floras mor, som også fortæller, hvordan familien naturligvis er berørte af sygdommen.