Veteranbus kendt fra TV: Nu kan den blive din

Frederik Angel driver virksomheden Lejstudentervogn.dk i Hadsten og købte bussen for seks år siden:

- Vi kører studenterkørsel med 17 lastbiler. Det er jo kun i 14 dage om året, så vi købte bussen for også at kunne tilbyde noget buskørsel. Men jeg har ikke buskørekort, så det var måske også lidt vildt at købe bussen, siger Frederik Angel til TV2 ØSTJYLLAND.