Venter på hjælp: Maja har stadig mareridt om overgreb

For Maja Leonhardt var det altafgørende at få hjælp i tide. Hun havde allerede mærket de konsekvenser, som års fortielse havde haft på hendes krop, og hun ønskede ikke at vente længere.



For modet til at tale højt om sine oplevelser kunne forsvinde igen. Det vidste hun. Faktisk havde hun allerede oplevet det i en alder af 12, hvor hun forsøgte at tage sit eget liv.

Økonomi er én ting

Maja Leonhardt er langt fra den eneste, der er blevet mødt af lange ventelister.

Også Pernille Frandsen stod længe i kø, før hun kom i behandling ved Center for Seksuelt Misbrugte. Ligeledes blev Rikke Betzer mødt af lang ventetid og efter 14 måneder på venteliste, er hun stadig ikke i behandling.

Det fik flere politikere til at reagere. Blandt andet Social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S), der mandag garanterede flere penge til centrene.

Ifølge sundhedsøkonom Hans Okkels Birk er den udmelding dog lidt for risikofri.

- Det er nemt at sige, at der skal flere penge til, uden at kigge på, hvor pengene skal komme fra, siger han.