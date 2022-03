Usædvanligt fund tæt på østjysk gods

Hele 22 grave.

Det er, hvad Moesgaard Museum har fundet nær Kollerup Gods ved Hadsten. De er fra den yngre bronzealder, 1100-500 f.Kr., og det er ifølge museumsinspektør Malene Hansen usædvanligt:

- Når vi en sjælden gang udgraver en gravhøj fra ældre bronzealder, kan vi være heldige at støde på en urne eller to, og som regel er urnerne pløjet i stykker i det åbne land. Så at finde 22 begravelser fra perioden på samme sted er usædvanligt ikke bare i Østjylland, men også på landsplan, siger Marlene Sørensen, der også er udgravningsleder på udgravningen ved Hadsten.

Gravene består af en urne hver, der er gravet ned og i nogle af fundene stiller ovenpå en sten og dækket af en dynge sten.