Ulykke på motorvej - bil endte på mark

Den ene implicerede, en personbil, rammer efter de første meldinger noget vand på vejen, hvilet får bilen til at styre ind i midterautoværnet, hvorefter bilisten styrer kontra og drejer på tværs af motorvejen og ind foran en varebil med trailer på.

Autoværn skal repareres

Begge biler rammer derefter autoværnet i siden af motorvejen, og personbilen gennembryder det og styrter ned ad en skråning.

To personer er ifølge politiets oplysninger kørt til kontrol på sygehuset, men ingen skulle være kommet alvorligt til skade.

Der er nu let kø på motorvejen, og selv om politiet har afsluttet deres arbejde på stedet, skal Vejdirektoratet senere have repareret autoværnet.

Det kommer dog formentlig først til at ske på et trafikmæssigt mere stille tidspunkt af dagen. Ifølge Vejdirektoratet er det normal praksis, at den slags reparationer udføres inden for tre døgn.

Opdateres.