Uheld spærrer E45: Person kørt til Skejby med politieskorte

Der er tirsdag middag sket et uheld på E45 i nordgående retning mellem 44 Hadsten og 43 Sønder Borup.



To lastbiler og en personbil er involveret, og der er helt spærret i nordgående retning på strækningen. Det oplyser Østjyllands Politi på Twitter.

Der er forlænget rejsetid på op til 20 minutter.

- Motorvejen forventes afspærret i en længere periode, mens der arbejdes på stedet, skriver politiet.

En af lastbilerne er kørt ind i midterautoværnet.

En person er kommet til skade og er kørt til traumecenteret på Skejby Sygehus med politieskorte.

Nordgående trafik ledes fra ved Hadsten afkørsel.



Vejdirektoratet foreslår, at man i stedet kører mod Randers via Rute 180 Landevejen ved Ødum og tager tilkørsel 43 Sønder Borup for at fortsætte videre af E45.

Opdateres...