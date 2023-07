Trods kæmpesucces: Cykelklubber mister medlemmer

Mange gader ligger for tiden øde, når der køres vigtige etaper i Tour de France, og med tre etapesejre og en gul førertrøje ser det ud til - endnu - et godt dansk år på de franske veje.

I Hammel Cykle Klub har de i flere år ligget konstant på cirka 200 medlemmer.



- Selvfølgelig er jeg ærgerlig over, at der ikke er flere, der har lyst til at cykle sammen med hinanden. Det er jo en personlig sag, men jeg kan godt være bekymret over, at der ikke er flere, der søger fællesskabet i foreningerne, siger formanden for Hammel Cykle Klub, Tommas Rubæk Amstrup.

Han har dog et bud på, hvordan klubberne kan tiltrække flere medlemmer.



- Jeg tænker, at vi som cykelklubber skal være bedre til at fortælle om de værdier og kvaliteter, man kan få ud af at cykle i cykelklub. Det skal man ikke tage for givet, de historier skal vi fortælle, siger Tommas Rubæk Amstrup.